الخميس 24 أكتوبر 2019 الموافق 25 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
RevUP Advertisements

توك شو

منى زكي: "نفسي يتعمل فيلم عن سن المراهقة خاصة بعد مقتل محمود البنا"

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 10:20 م
الفنانة منى زكي
الفنانة منى زكي
سناء إسماعيل
طباعة
قالت الفنانة منى زكي، إنها تتمنى عمل فيلم عن "سن المراهقة"، خاصة بعد القضية المثارة حاليًا في الرأي العام حول مقتل محمود البنا، أو ما يعرف إعلاميًا بـ"شهيد الشهامة".

وأضافت خلال لقائها في برنامج "أسرار النجوم"، مع الإعلامية إنجي علي، والمذاع عبر "نجوم إف إم": "الفيلم الغرض منه تعليم الناس أين حدودنا، عندما نتحدث عن المرأة".

وتابعت: "كان فيه فيلم قصير اسمه (هذه ليلتي) كان يتحدث عن أم ومعاناتها مع ابنها المصاب بـ(متلازمة داون)، ومش لازم تكوني تابعة لمؤسسة كبيرة زي يونيسف لكي تعملي في الخير وتقدمي المساعدة للآخرين، وتحدثت من قبل عن التنمر ونتحدث حاليا عن النقد من الأهل ضد الأبناء وفاكرين أنهم بيحفزوهم ولكن بالعكس هو بيضرهم".
ads

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالفيديو.. أحمد حلمي يشارك فى حملة يونسيف مصر "أنا ضد التنمر"

ياسمين صبري تسخر من مصابي متلازمة داون.. والهجوم يجبرها على الاعتذار

"إيهاب".. مصاب بمتلازمة داون يتعرض للتنمر بشارع المعز

أول موديل من أبناء متلازمة داون: «الشياكة عنوانى.. ونفسى أبقى ممثل»

موضوعات متعلقة

منذ يوم

محيى إسماعيل: لست مغرورًا.. و"فيلم القذافى" بعد 6 أشهر

منذ حوالي 6 ساعات

الآن نقل.. مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون بث مباشر

منذ 41 دقيقة

عقوبة قاسية من لجنة المسابقات ضد نجم الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

غدًا.. انقطاع المياه عن 8 مناطق بالجيزة

ads

الصور

image description

صور الأمطار في القاهرة والجيزة

image description

بعد الأمطار.. سيولة مرورية في شوارع القاهرة

image description

ملكات جمال بلجيكا يرفعن علم مصر بمدينة الحب والسلام

image description

الأمطار تغرق شوارع الجيزة

image description

سقوط أمطار في القاهرة والجيزة (صور)

الأكثر قراءة

"الوزراء" يرفع حالة الطوارئ للقصوى بالمدن الساحلية والدلتا والقناة وسيناء

أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية (صور)

تركى آل الشيخ: انتظروا مفاجآت كبرى

الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية خلال الـ48 ساعة المقبلة

أيام زمان

بسبب حفلات أم كلثوم في سوريا.. البعض رهن أثاث منزله أو باعه لحضور حفلها

في ذكري مولده.. "شيخ الممثلين" محمد توفيق طلب من الشرطة تعاطي الأفيون لهذا السبب

عبدالسلام النابلسي بملابس سيدة في كواليس "ودعت حبك".. صورة نادرة

"فتاة طائشة".. نور الهدي هربت من المدرسة وذكريات "تكسف" لمدرسها

نجم الساعة

سر غضب نجيب سرور على ابنه «شهدي».. «رفض أن يمشي طريق الآلام»

الصحة

"المنظار" أفضل علاج للوقاية من سرطان القولون

السعال الديكي يهدد ضعف المناعة

تناول أدوية الضغط ليلا يقي من الأزمات القلبية

اكتشاف مضاد للسرطان في دواء لعلاج أمراض القلب

الرئيس نيوز

المسابقات: إيقاف ساسي وإحالة بن شرقي إلى لجنة الانضباط

البرهان: إدراج السودان في قائمة الإرهاب يهدد نجاح الفترة الانتقالية

علاء عابد يستنكر تصعيد البرلمان الأوروبي ضد الدولة المصرية

كوربين يرفض اقتراح جونسون بإجراء انتخابات برلمانية بريطانية في ديسمبر المقبل

منوعات

"بنات الواحة".. الحوريات يتجلين فى الاحتفال بـ"عيد الحصاد" (صور)

شيماء العناني تحصل الماجستير في "المشروعات الصغيرة والمتوسطة" بتقدير جيد جدا

العدل الأوروبية: فرنسا انتهكت حدود الاتحاد لتلوث الهواء

زيادة عدد ساعات العمل يسبب الصلع

كشكول

تعليم الجيزة": جهود مكثفة لإنهاء مشروع "الشباك الواحد"

التعليم تكرم مديرة مدرسة بعد تعرضها لإعتداء من قبل ولى أمر

"روح أكتوبر وتحديات الدولة".. ندوة بـ"آداب كفر الشيخ"

تنفيذ 42 فصلاٌ بالعاشر من رمضان لخدمة الإسكان الاجتماعى

إسلام سياسي

الميلشيات الموالية لتركيا تواصل انتهاكاتها بحق الأكراد - فيديو

استسلام عشرات من مسلحي "داعش" بينهم 6 أردنيين في أفغانستان

الإخوان تعود إلى حديث مظلومية السجون.. وخبراء: الجماعة تربي عناصرها على القصص الوهمية

البرلمان الأوروبي يدعو لفرض عقوبات على تركيا


زيت وسكر

النماذج الكاملة لحساب الحد الأدنى للأجور

انفوجراف.. أخطر أمراض تهدد الموظفين وكيفية تجنبها!

ما تفعل إذا كنت تعاني من احتباس الماء في الجسم؟

تعرف على سعر طن الأسمنت في ختام 24 أكتوبر

مقالات الرأي
ماجد حبته
السد والحرب.. لقاء سوتشى
د. إلهام سيف الدولة حمدان
منظومة المجتمع الأخلاقية.. وموقف القوة الناعمة المصرية
د. محمد عفيفي
الأفندى.. والبطيخة!
مدحت بشاى
إنها كنائس قبطية لا غربية
المزيد

الثقافة

وائل خورشيد يكتب: منطق الكادحين

السبت.. عرض "ميكروباص وزمبلك" بنادي سينما الأطفال

مختار جمعة: الحوار ضرورة لبناء جسور التفاهم والتقارب بين الأمم

سر غضب نجيب سرور على ابنه «شهدي».. «رفض أن يمشي طريق الآلام»

صفحتنا ع الفيس بوك