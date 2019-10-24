منى زكي: "نفسي يتعمل فيلم عن سن المراهقة خاصة بعد مقتل محمود البنا"

قالت الفنانة منى زكي، إنها تتمنى عمل فيلم عن "سن المراهقة"، خاصة بعد القضية المثارة حاليًا في الرأي العام حول مقتل محمود البنا، أو ما يعرف إعلاميًا بـ"شهيد الشهامة".



وأضافت خلال لقائها في برنامج "أسرار النجوم"، مع الإعلامية إنجي علي، والمذاع عبر "نجوم إف إم": "الفيلم الغرض منه تعليم الناس أين حدودنا، عندما نتحدث عن المرأة".



وتابعت: "كان فيه فيلم قصير اسمه (هذه ليلتي) كان يتحدث عن أم ومعاناتها مع ابنها المصاب بـ(متلازمة داون)، ومش لازم تكوني تابعة لمؤسسة كبيرة زي يونيسف لكي تعملي في الخير وتقدمي المساعدة للآخرين، وتحدثت من قبل عن التنمر ونتحدث حاليا عن النقد من الأهل ضد الأبناء وفاكرين أنهم بيحفزوهم ولكن بالعكس هو بيضرهم".

