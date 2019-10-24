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توك شو

تظاهرات لبنان عفوية أم ضغط من الأحزاب؟

الخميس 24/أكتوبر/2019 - 10:04 م
المحلل السياسي اللبناني
المحلل السياسي اللبناني فادي عكوم،
أحلام عبدالرحمن
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قال المحلل السياسي اللبناني فادي عكوم، إن خروج الشعب اللبناني الآن في الميادين للتظاهر ناتج عن انسداد الأفق السياسي، وكذلك بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، حيث تحصد السلطة اللبنانية حاليا ما زرعته طوال 3 عقود ماضية.

وأشار خلال حواره في برنامج "العرب في أسبوع"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، إلى أنه بدلًا من أن تتخذ السلطة اللبنانية العديد من الإصلاحات الجذرية والقضاء على الفساد ووقف المحسوبيات السياسية والاقتصادية والمالية، استمرت على نفس نهجها.

وأضاف "عكوم"، أن لبنان أصبحت بالفعل على حافة الانهيار والشعب اللبناني أصبح يعيش في وضع اقتصادي ومالي واجتماعي سيئ للغاية، مما دفعه للنزول إلى الشارع.

وأوضح أن المشهد الحالي في الشوارع اللبنانية والساحات ممكن أن يقسم إلى جزئين، جزء شعبي فعلي ناتج عن ردة فعل عفوية وتلقائية وتم تنظيمها لاحقا، وجزء آخر تقوم بعض الأحزاب السياسية بالضغط على رئيس الحكومة ورئاسة الجمهورية وهذا أمر شائع في لبنان، حيث من الممكن أن تقوم الأحزاب بالحشد في الميادين في أي وقت.
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