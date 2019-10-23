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رياضة

مدرب مانشستر يونايتد: نثق في اليويفا

الأربعاء 23/أكتوبر/2019 - 11:32 م
جونار سولشار مدرب
جونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد
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‬قال أولي جونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد، إن ناديه يثق أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) سيطبق الإجراءات الخاصة بمواجهة الأحداث العنصرية في الملعب المكونة من ثلاث خطوات متدرجة حال تعرض لاعبيه لأي إساءات حين يحل ضيفا على بارتيزان بلجراد الصربي في إطار منافسات المجموعة 12 في الدوري الأوروبي لكرة القدم.
وستقام المباراة وسط إجراءات أمنية مشددة في العاصمة الصربية بعد تعرض لاعبي منتخب إنجلترا السود لإساءات عنصرية خلال مواجهة أمام بلغاريا في تصفيات بطولة أوروبا 2020.
وأبلغ جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا ممثل اليويفا بالواقعة الأولى ليتم تحذير الجماهير عبر الإذاعة الداخلية في الملعب ويتوقف اللعب.
وتواصلت الإساءات لتتوقف المباراة، التي فازت بها إنجلترا 6-صفر، مجددا بشكل مؤقت بموجب قاعدة الخطوات الثلاث في التعامل مع الإساءات العنصرية.
وقال سولشار في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء على ملعب بارتيزان "بعد ما حدث في بلغاريا عقدت اجتماعا مع اللاعبين وراجعنا اللوائح المتعلقة بالموضوع. لكنني أعول على حسن تصرف الجماهير وكلي ثقة أن أجواء المباراة ستكون رائعة.
"سنحاول الحفاظ على الهدوء والتركيز على تقديم كرة قدم جيدة. ونثق في قدرة اليويفا على التعامل مع هذه المسألة".
وأضاف "أشارك سافو (ميلوسيفيتش مدرب بارتيزان) رغبته أن تشهد المباراة أجواء احتفالية".
وردد هاري مجواير مدافع يونايتد، الذي كان ضمن تشكيلة منتخب إنجلترا في المباراة أمام بلغاريا، آراء مدربه.
وقال "نثق في اليويفا لتطبيق قاعدة الخطوات الثلاث. يبدو أن الأجواء في صوفيا كانت غير صحية وهو أمر أرغب في عدم مواجهته مجددا.
"ينتابنا شعور إيجابي أن الأجواء مساء الغد ستكون رائعة وهي الأجواء التي نتطلع جميعا للعب في ظلها. إذا حدث شيء ما فسنلتزم بقاعدة الخطوات الثلاث".
وخاض بارتيزان مباراتين على ملعبه بدون جمهور بسبب هتافات مسيئة أطلقها مشجعوه كانت الأولى في المواجهة الفاصلة للتأهل للدوري الأوروبي أمام مولده النرويجي الذي كان يدربه سولشار سابقا قبل الانتقال إلى مانشستر يونايتد والثانية أمام الكمار الهولندي في دور المجموعات في البطولة ذاتها.
واعترف ميلوسيفيتش في وقت سابق اليوم الأربعاء أن النادي قد لا يتحمل تكرار وقوع أحداث مشابهة أمام فريق كبير مثل يونايتد وفي ظل وجود مدربه السابق أليكس فيرجسون في المدرجات لمشاهد المباراة.
وقال ميلوسيفيتش مهاجم يوغوسلافيا واستون فيلا السابق "نتشرف بوجود المدرب أليكس فيرجسون في بلجراد. يجب أن تكون المباراة عيدا للجميع. أتوقع دعم مشجعينا ويجب عليهم أن يدركوا مدى أهمية هذه المباراة".
ويتصدر بارتيزان المجموعة 12 برصيد أربع نقاط من مباراتين متقدما على يونايتد بفارق الأهداف. ويملك الكمار نقطتين بينما يتذيل أستانة الترتيب بدون نقاط.
وردا على سؤال عما إذا كان التتويج بلقب الدوري الأوروبي هو الطريق الأسهل للتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بدلا من محاولة إنهاء الموسم ضمن الفرق الأربعة الأولى في الدوري الانجليزي الممتاز قال سولشار "الدوري الأوروبي مهم لنا. توجنا باللقب في آخر مرة شاركنا فيها. لكن لا يمكنك الاعتماد على الفوز في بطولات الكأس".
"ربما يخدمك الحظ وربما تحدث إصابات. هدفنا هو المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. لا يهم إن تحقق هذا من خلال الفوز بلقب الدوري الأوروبي أو أن نكون ضمن المربع الذهبي في الدوري المحلي".
ويحتل يونايتد، الذي توج بلقب الدوري الأوروبي مع البرتغالي جوزيه مورينيو الذي حل سولشار بدلا منه، المركز 14 في الدوري الانجليزي برصيد عشر نقاط من تسع مباريات.
ويتأخر يونايتد بفارق 15 نقطة عن ليفربول المتصدر ويتقدم بفارق نقطتين فقط عن منطقة الهبوط.

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