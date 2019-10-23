راغب علامة يعلق على دموع الجيش اللبناني.. فيديو

علق الفنان اللبناني راغب علامة، على دموع الجنود اللبانيين، ونشر فيديو مجمع لعدد من لقطات بكاء الجنود اللبنانيين خلال المظاهرات عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".وعلق راغب علامة على الفيديو قائلًا: "لأنّك حامي الحمى... ولأنّك درع الوطن.. مش غريبة نسمّيك "يا وطن"... ولأنّك حاسس بوجع الناس كانت دموعك الغالية هي "دموع الوطن".وكان الجيش اللبناني، قد حمى المتظاهرين اللبنانيين من تدخلات بعض الأحزاب لتخريب المظاهرات والإعتداء على بعض المتظاهرين.يذكر أن مظاهرات لبنان الممتدة منذ أيام شهدت حضور شعبي كبير من كل الأطياف والأجناس، كما ضمت عددًا كبيرً من النجوم، وذلك لمحاربة الفساد وتردي الحياة المعيشية وتدني الحالة الاقتصادية.وشارك في المظاهرات من النجوم نادين نسيب نجيم، ونادين الراسي، وماجي بوغصن، وكارمن لبس، وفاليري أبو شقرا، ومايا دياب، وميريام فارس، وسيرين عبدالنور، ووائل جسار، وراغب علامة، وعبدو شاهين، وسعد رمضان، وماريتا الحلاني، ودانييلا رحمة، والوليد الحلاني، وجوزيف عطية، وعدد كبير من المجوم.