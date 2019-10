راغب علامة يعلق على دموع الجيش اللبناني.. فيديو

View this post on Instagram

. لأنّك حامي الحمى ... ولأنّك درع الوطن.. مش غريبة نسمّيك "يا وطن"... ولأنّك حاسس بوجع الناس كانت دموعك الغالية هي "دموع الوطن" 🇱🇧❤