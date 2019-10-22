بوش الألمانية تعتزم شطب 1600 وظيفة

تعتزم شركة بوش الألمانية لمستلزمات السيارات شطب أكثر من 1600 وظيفة في ولاية بادن فورتمبرج جنوب غرب ألمانيا خلال العامين المقبلين بسبب انخفاض الطلب على سيارات الديزل والبنزين.



جاء ذلك وفقا لما أكدته متحدثة باسم بوش اليوم الثلاثاء.



وتسري هذه الخطط على وظائف في قطاع المحركات التابع لبوش في فرعي فويرباخ وشفيبردينجن، حيث تعتزم الشركة شطب نحو 800 وظيفة في كل فرع في عامي 2020 و2021، في الإدارة والتسويق والبحث.



وعزت المتحدثة هذه الخطوة إلى مرحلة التحول التي تمر بها صناعة السيارات، وقالت إن التحول إلى المحركات الكهربائية يتم "على قدم وساق"، وبسبب هذا التحول الهيكلي، حدث تراجع في الحالة الاقتصادية وضعف في الطلب على سيارات الديزل والبنزين.



واستطردت المتحدثة:" نبذل كل ما في وسعنا من أجل صياغة هذا التحول بأكبر توافق ممكن مع الوضع الاجتماعي"، وذكرت أنه لم يتم البت بعد في الطريقة التي سيتم بها شطب الوظائف ولفتت إلى وجود محادثات بين الشركة وممثلي العاملين حول هذا الموضوع.



وتابعت المتحدثة قائلة إن الشركة تفضل تقليص عدد ساعات العمل الأسبوعي إلى 35 ساعة.



ويعمل لدى بوش في الوقت الراهن نحو 410 ألف شخص على مستوى العالم، منهم 140 ألف في ألمانيا، وحسب بيانات صدرت في مايو الماضي فإن نحو 50 ألف وظيفة على مستوى العالم مرتبطة بقطاع سيارات الديزل.



وأعربت نقابة العاملين في قطاع المعادن (آي جي) في شتوتجارت وفي بادن فورتمبرج، عن "صدمتها" حيال إعلان الشركة.