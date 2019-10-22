"لا أعرف كيف التقيت به وأين؟".. كذب مفضوح من صاحب حوار المقاول الأجير محمد علي

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، خلال حلقة اليوم من برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية المحور، فيديو للصحفي محمد عايش صاحب الحوار مع المقاول الأجير محمد علي، عبر قناة "الحوار" مع الإخواني أسامة جاويش وهو يتحدث عن كواليس لقائه مع المقاول الأجير.

وأدلى الصحفي محمد عايش، بإجابات غريبة حول كواليس حواره مع المقاول محمد علي، فهو زعم أنه لا يعرف المكان الذي التقى به محمد علي، ولا يعرف كيف التقى به، ولكن المقاول الأجير هو من دبر وسائل النقل، ورتب المكان الذي سيلتقون به.

وأوضح أنه انقطع عن العالم الخارجي أثناء انتقاله للقاء الأجير الإخواني محمد علي.