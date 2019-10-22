الباز: الإخوان حاولت استغلال مقتل "شهيد الشهامة" لإثارة الفوضى

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن جماعة الإخوان الإرهابية حاولت استغلال قضية قتل "عادية"، تحدث كل يوم، لتأجيج الشارع المصري، وتشكيكهم في القضاء.

وأضاف خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أن منصات الإخوان نفخت في قضية مقتل محمود البنا، على يد "راجح"، وحاولت الجماعة وقنواتها التحريض ضد الدولة من خلال تلك القضية.

وتابع: "المسألة منظمة في الإعلام الإخواني وعلى الأرض، بدليل القبض على 22 إخوانيا استغلوا حادث محمود البنا لإثارة الفوضى، بعد أن تم تجنيدهم وتحريضهم وتمويلهم لإحداث شغب".