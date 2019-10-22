الباز: لماذا لم تتحرك الحكومة بسرعة لحل أزمة الأمطار؟

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن هناك تقلبات جوية تشهدها البلاد مع هطول الأمطار وتخزين المياه في الأنفاق الأرضية.

وأضاف خلال برنامج "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أن الحكومة كان عليها أن تتحرك بسرعة في مسألة الأمطار، خاصة أن الأرصاد الجوية حذرت منذ فترة من الأمطار، وأكدت سقوطها اليوم الثلاثاء، حتى الخميس.

وأكد "الباز"، أن الشارع المصري شهد مظاهر عبثية بسبب الأمطار، وتأخر سيارات شفط المياه على الطرق، مما أدى لارتباك الحركة المرورية.

ولفت إلى أنه منذ قليل محافظة القاهرة دفعت بعدد كبير من سيارات دفع المياه، والسيارات تعمل في الشارع، ولكن لماذا لم تتحرك الحكومة بسرعة؟.

وتابع: "الحكومة متقدرش تمنع الكارثة، لكن أنت متوقع نزول الأمطار بكثافة، معملتش استعدادات ليه من أول لحظة؟، احنا داخلين على موسم شتاء، لازم نستعد كويس".