شقيقة حلا شيحة تشارك في مظاهرات لبنان برفقة ابنتها.. فيديو

شاركت رشا شيحة، شقيقة الفنانتين حلا وهنا شيحة، في مظاهرات لبنان، ونشرت فيديو لها برفقة ابنتها وهي تحملها وسط تظاهرات لبنان.



وعلقت على الفيديو قائلة: "لبنان تنتفض"، وكشفت سر مشاركتها في المظاهرات حيث ان زوجها يحمل الجنسية اللبنانية ونشرت صورة له وهو يحمل ابنتهما وسط التظاهرات ومعه العالم اللبناني.



كما كشفت رشا شيحة، أنها نصفها مصري والأخر لبناني وأنها أكملت تعليمها بلبنان وتزوجت لبناني.



يذكر أن مظاهرات لبنان الممتدة منذ أيام شهدت حضور شعبي كبير من كل الأطياف والأجناس، كما ضمت عددًا كبيرً من النجوم، وذلك لمحاربة الفساد وتردي الحياة المعيشية وتدني الحالة الإقتصادية.



وشارك في المظاهرات من النجوم نادين نسيب نجيم، ونادين الراسي، وماجي بوغصن، وكارمن لبس، وفاليري أبو شقرا، ومايا دياب، وميريام فارس، وسيرين عبدالنور، ووائل جسار، وراغب علامة، وعبدو شاهين، وسعد رمضان، وماريتا الحلاني، ودانييلا رحمة، والوليد الحلاني، وجوزيف عطية، وعدد كبير من المجوم.

