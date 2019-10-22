شووت ostora: مشاهدة مباراة الهلال ضد السد بث مباشر yalla shoot يلا شوت i7sry اونلاين ماتش الهلال بث مباشر NOW يا هلال

يحتضن استاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، مساء اليوم الثلاثاء، مباراة الهلال والسد القطري ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.





ونشر حساب بطولة دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بثًا مباشرًا لمباراة الهلال والسد عبر قناته على يوتيوب؛ لكي تتمكن الجماهير السعودية من متابعة المواجهة القارية.





ويخوض الزعيم مباراة الهلال والسد القطري اليوم بمعنويات مرتفعة، بعدما نجح في تحقيق الفوز خارج أرضه بأربعة أهداف مقابل هدف، ليقترب من التأهل إلى المواجهة النهائية.



