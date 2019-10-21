الباز يدعو المصريين للتصدي لحملات تشويه الدولة على مواقع التواصل الاجتماعي

أشاد الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، بجهود فتاة مصرية تدعى سارة فهمي، والتي تحمل على عاتقها دائما الرد على أكاذيب الجماعة الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، إن التجربة المصرية بعد 30 يونيو هي أشرف تجربة شعبية، بعدما تضامن الشعب مع جيشه، للحفاظ على الدولة.

وأشار الباز، إلى أن الجيش المصري لا يمكن أن نصفه بـ"العسكر" ، فهو جيش تكون بالأساس من الشعب المصري.

ودعا الباز، الشعب المصري للتصدي لأي حملات تشويه ضد الدولة تُشن على مواقع التواصل الاجتماعي