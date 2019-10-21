"القاتل وراضع الحرام".. مستشار أردوغان يعترف بانتهاكات تركيا ومعتز مطر يباركها

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، خلال حلقة اليوم من برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، جزء من لقاء لياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي، ورجب طيب أردوغان والأجير الإخواني معتز مطر، والذي يروج فيه الأول الأكاذيب ويعترف بقتل الجيش التركي للسوريين في شمال سوريا.

وقال مستشار أردوغان، خلال اللقاء، إن الجيش التركي تقدم أكثر من 20 كيلو في شمال شرق سوريا، ولو أراد إبادة كل من يقاتلهم لفعل.

كما زعم مستشار أردوغان كذبًا، أن الشعوب العربية تدعم الجيش التركي في عمليته العسكرية في سوريا، فيما أبدى الأجير الإخواني معتز مطر خلال اللقاء ابتهاجه وفرحه لهتاف بعض المتظاهرين اللبنانيني لأردوغان خلال التظاهرات.

ومن جانبه علق الباز، قائلا: "أنا لا أعرف هل كانت رضاعة معتز مطر وهو صغير رضاعة حرام، لكي يفرح بالهتاف لأردوغان، ويحتفي باعتداء الجيش التركي على سوريا؟".