طبيب نفسي يوضح الفرق بين المتعة والسعادة (فيديو)

قال الدكتور أحمد عمارة، استشاري الصحة النفسية بالطاقة الحيوية، إن السعادة تكمن في مجموع الرضا بالإضافة إلى الشغف عن التحدي الذي يكون فيه الإنسان، لافتًا إلى أن المتعة تأتي حينما تحصل على شئ كالمال، لكن السعادة هي الإحساس بالرضا والنعيم المستمر حتى لو لم يكن موجود هذا الشيء.



وأضاف "عمارة" خلال حديثه، لبرنامج "المصري أفندي"، الذي يبث عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن الرضا هو معرفة الأمور ونقيضها، قائلا: "عكس الرضا السخط، وأن أكون رافض شئ".



وأشار إلى أن السعيد هو من يستطيع التغلب على الظروف الصعبة التي تمر عليه مهما كانت، لافتا إلى ضرورة التفكير والعودة في كل الأشياء التي تمنيناها في الماضي لأننا نظرنا إلى مميزاتها فمع العودة ستعود تلك المميزات.



واختتم استشاري الصحة النفسية بالطاقة الحيوية: "المال يعطي متعة لكنه لا يمكن أن يعطي سعادة".