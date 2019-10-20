اختيار أحمد حلمي ومنى زكي لـ "نجمة دبى" بافتتاح ممر المشاهير

أعلنت صباح اليوم الأحد 20 أكتوبر، شيماء بن بريك، المدير العام لمنطقة وسط مدينة دبي، رسميا عن افتتاح ممر المشاهير في داون تاون دبي.



ويتضمن الممر 400 نجمة، يتم منحها إلى عدد كبير من نجوم العالم في قطاعات الفن والرياضة وغيرها.



كانت "نجمة دبي" من نصيب كلٍ من منى زكي وأحمد حلمي، إضافة للفنان التشكيلي الإماراتي مطر بن لاحج ونجم الكرة السعودية ياسر القحطاني، الفنانة بلقيس فتحي، الهندية سونام كابور، الموسيقي عاكف سليم.



ودعت شيماء بن بريك، الجمهور إلى مواصلة ترشيح نجومهم عبر موقع "دبي ستارز"، تمهيدا لتكريمهم بنجمة دبي التي تغطي قطاعات عديدة في السينما والموسيقى والأزياء والرياضة والفن التشكيلي وغيرها.



