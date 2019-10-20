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مصر

المحليات تطلب موظفين للعمل فى هذه التخصصات

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 03:55 ص
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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أعلنت محافظة الجيزة عن حاجتها لشغل وظائف رئيس الإدارة المركزية لشئون اللجان والمجالس والمؤتمرات، ومدير عام الموارد البشرية، بديوان عام المحافظة بشرط القدرة على إجادة اللغات الأجنبية والمعرفة بعلوم الحاسب الآلى، وقضاء مدة بينية قدرها سنة على الأقل فى وظيفة من وظائف الدرجة الأدنى مباشرة.

ويستمر تلقي طلبات شغل الوظيفة المعلن عنها حتى يوم 19112019، حيث تقدم الطلبات شخصيًا باليد باسم رئيس اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بالديوان العام بمحافظة الجيزة، مع استيفاء نموذج طلب شغل الوظيفة ويمكن الحصول عليه من الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية بديوان عام محافظة الجيزة، مرفقًا المستندات الآتية:

بيان حالة معتمد موضحًا به (التأهيل العلمى – المؤهلات الأعلى – تقرير كفاية الأداء عن آخر 3 سنوات ـ الخبرة النوعية والزمنية ــ الوظائف الإشرافية والقيادية التى تم شغلها بالمنظمات الدولية والإقليمية ــ الشهادات والدورات الحاصل عليها فى مجال الحاسب الآلى واللغات ـــ ما يفيد الاشتراك فى المؤتمرات وإعداد البحوث والدراسات وسابقة العمل بالمنظمات الدولية إن وجدت ـــ أوجه التمييز " الحصول على المدير المميز خطابات الشكر او اية بيانات اخرى يرى المتقدم اضافتها ").
*مقترحات تطوير للوظيفة المتقدم لشغلها
*بيان عن أبرز الإنجازات والإسهامات المتقدم، وأوجه التطوير التى قام بها خلال شغله للوظائف الإشرافية والقيادية السابقة على الوظيفة المتقدم لها مدعمًا بالمستندات المؤيدة لذلك:
*عدد 7 صور شخصية 4x 6 حديثة وشهادة بالجزاءات والإحالة.
*وعلى المتقدم الرجوع الى بطاقة وصف الوظيفة المتقدم لها
على أن ترفق هذه المستندات بملفات أصل + 6 صور منها على العنوان الآتى:
الإدارة العامة للموارد البشرية ــــ 406 شارع الأهرام بالجيزة
هذا ولن يلتفت الى الطلبات التى ترد عن طريق البريد أو بعد الموعد المحدد.

كما أعلنت محافظة الشرقية عن حاجتها لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة لشئون الخدمة بالديوان العام، بشرط قضاء مدة بينية بالدرجة الأدنى مباشرة لا تقل عن سنتين، والحصول على مؤهل عالي مناسب لنوع العمل.

ويستمر تلقي طلبات شغل تلك الوظفية حتى يوم 14-11-2019، حيث يقدم طلب التقدم لشغل الوظيفة باسم محافظ الشرقية، مرفقًا المستندات الآتية:
عدد 8 صور شخصية
ملف يحتوى على أصل +7 صور مما يلى:
بيان حالة السيرة الذاتية معتمد من جهة العمل.
بيان من الشئون القانونية بموقفه من الجزاءات والإحالة التأديبية والجنائية.
بالنسبة للمتقدم من خارج الجهاز الإدارى للدولة يقدم بيان حالته مرفقا به إقرار موقع منه بصحة البيانات.

البيانات والمعلومات الموثقة بالشهادات والأدلة والمستندات الدالة على الجوانب التالية:
التاريخ الوظيفى شاملا بيان تقارير الكفاية السنوية جميعها أن أمكن وبيان بالإنجازات التى حققها.
بيان بالوظائف الإشرافية والقيادية التى يشغلها والسابق شغلها وأوجه التطوير التى قام بها أثناء شغلها.

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