توكل كرمان تعترف بالتورط فى جريمة اغتيال الرئيس اليمنى السابق

كشفت وسائل إعلامية يمنية، قيام جماعة الحوثيين المدعومة من إيران بإخراج عناصر تابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي من السجن، متورطين في محاولة اغتيال الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح في العام ٢٠١١م بتفجير مسجد دار الرئاسة.



وأفادت التقارير بأن اتفاق رعته قطر وقدمت فيه مبالغ كبيرة لجماعة الحوثيين من أجل إخراج عناصر الإخوان المتورطين في تلك الجريمة من السجن، تحت مبرر تبادل أسرى بينهم وبين الإخوان، حسب ما نقلت وكالة خبر اليمنية.



وفي ذات السياق، اعترفت القيادية في تنظيم الإخوان الإرهابي توكل كرمان أن المتورطين في استهداف صالح هم من شباب ما يسمى ثورة فبراير في اعتراف واضح بوقوف تنظيم الإخوان في جريمة اغتيال صالح وكل قيادات الدولة في العام ٢٠١١م في اليمن.



وفي أحدث ردود الفعل على الخطوة التي أقدمت عليها جماعة الحوثي، وصفت مصادر يمنية أن الإفراج عن عناصر الإخوان المتهمة بالضلوع في تفجير مسجد الرئاسة، يأتي مع تصاعد التفاهمات القطرية الإيرانية في اليمن، والتي انعكس أثرها على التقارب بين جماعة الحوثي وحزب الإصلاح "إخوان اليمن".



وأسفر تفجير الثالث من يونيو العام 2011م الذي استهدف مسجدا في دار الرئاسة اليمنية عن مقتل 13 شخصًا بينهم رئيس مجلس الشورى اليمني عبدالعزيز عبدالغني وإصابة آخرين بجروح بينهم الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح.