علي جابر: واجبنا حماية الشباب اللبناني من سلطة فاقدة للشرعية

قال الإعلامي اللبناني علي جابر، مدير مجموعة "إم بي سي"، إن واجب الإعلام اللبناني والعربي حماية المتظاهرين اللبنانيين.



وكتب في تغريدة له عبر صفحته الشخصية بموقع "توتير": "واجب الإعلام اللبناني والعربي مواكبة هذا الحراك اللبناني الفريد.. لا بل من حمايته من سلطة جائرة وفاقدة الشرعية.. الشباب اللبناني انتفض وانتفاضته جميلة ونبيلة وواجبنا أن نبقى جانبه وأن نشجعه ونحميه".



يذكر أن لبنان شهدت على مدار اليومين الماضيين مظاهرات عارمة وذلك رفضًا للفساد ومطالبة بإسقاط الحكومة.

