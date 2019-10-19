هشام سليم يكشف تفاصيل بدايته الفنية لـ"قهوة أشرف"

يكشف الفنان هشام سليم، العديد من الأسرار بحياته الفنية وكذلك الشخصية، ويتحدث عن بدايته في عالم الفن، خلال الحلقة المقبلة من برنامج "قوة أشرف"، الذي يقدمه الفنان أشرف عبدالباقي، يوم الثلاثاء المقبل، عبر شاشة قناة الحياة في تمام الساعة العاشرة مساءً.



برنامج "قهوة أشرف" يقدمه الفنان أشرف عبدالباقي، عبر شاشة قناة الحياة يوم الثلاثاء من كل أسبوع، ويستضيف فيه الفنانين؛ للحديث عن العديد من الأمور الفنية ومشوارهم الفني.



على جانب آخر، قرر الفنان أشرف عبدالباقى خوض تجربة جديدة، ضمن أحد مشاريعه المستقبلية، فيستعد خلال الفترة القليلة المقبلة؛ لإقامة اختبارات خاصة بالأطفال؛ لاختيارهم لأحد الأعمال الدرامية، ومن المقرر أن يعتمد "عبدالباقي، في اختباراته واختياراته على الفئة العمرية ما بين 8 و15 سنة؛ للمشاركة في مسلسل تليفزيوني، يتم تحضيره في الفترة الحالية.