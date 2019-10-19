استعجال التحريات في ضبط كمية من الشاي مجهولة المصدر

استعجلت نيابة شمال القاهرة الكلية، تحريات المباحث الجنائية، في اتهام صاحب مخزن ضبط بحوزته 6192 عبوة شاي مجهولة المصدر بروض الفرج.



وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغًا من ضباط مباحث إدارة شرطة التموين والتجارة، بضبط "ع.ج"، 37 سنة، مسئول عن مخزن كائن شارع رفعت ـ دائرة قسم شرطة روض الفرج، ومقيم بذات العنوان؛ لقيامه بتخزين كميات كبيرة من الشاي داخل المخزن محل عمله، ووضعها داخل كراتين تحمل ماركة شاي العروسة، مماثلة للكراتين الأصلية مستخدمًا علامة تجارية مقلدة؛ بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، غاشًا بذلك جمهور المستهلكين.



وعثر بداخل المخزن على 6192 باكو شاي، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات؛ بقصد طرحها بالأسواق؛ لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.