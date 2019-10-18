تسيير خط جوى مباشر بين كونمينغ الصينية وأوساكا اليابانية

أعلنت شركة شرق الصين يونان للخطوط الجوية تسيير خط جوي مباشر جديد يربط بين مدينة أوساكا اليابانية ومدينة "كونمينغ"، عاصمة مقاطعة يونان جنوب غربي الصين.



وذكرت الشركة- في بيان اليوم- أنه سيتم تسيير 3 رحلات أسبوعيًا على الخط الجديد بواسطة طائرة من طراز (بوينج 737).



وبلغ إجمالى عدد المسافرين جوًا من مقاطعة يونان إلى اليابان 113 ألف مسافر عام 2018.



وتشغل شركة شرق الصين يونان للخطوط الجوية 133 خطًا داخليًا و4 خطوط إقليمية و33 خطًا دوليًا؛ لتخدم أكثر من 300 رحلة يوميًا.