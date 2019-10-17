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أيام زمان

ليلى فوزي هربت من زحام الجمهور لتصطدم بالمعلم بحبح.. تعرف على القصة

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 11:47 م
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
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يعاني العديد من النجوم من تزاحم الجمهور عليهم في كافة الأماكن التي يتواجدون بها من أجل التقاط صور تذكارية أو نيل توقيعه، وليس هذا ثمة العصر الحالي ولكنه كان موجودًا منذ الزمن الجميل مع خلوه من صور السليفي الشهيرة الآن.

الفنانة ليلى فوزي، كان لها موقف طريف مع الجماهير التي تجمعت حولها بعدما لمع اسمها في عالم السينما، وكانت الجماهير تعترضها في الطريق لتحييها.

وقالت في مقال قديم لها: "ذات مرة اعترضني بعض أفراد من الجمهور، ودخلت مضطرة إلى إحدى المحال هربًا من الزحام، ولاحظت رجل متقدم في السن يحاول أن يشق الزحام ويناديني باسمي، كما لاحظه أحد الموظفين وقال لي: أنتِ عايزة أستاذ فوزي؟، واعتقدت وقتها أنه يقصد والدي فقلت له أيوه دا بابا".

وأضافت: "دخل الرجل العجوز فإذا بي أمام شخص لم أعرفه ولم يسبق لي رؤيته وقال لي: "أيوه أنا زي بابا"، فسألته حضرتك مين فأجاب: "أنا فوزي الجزايرلي المعلم بحبح".

وتابعت: "تذكرته واعتذرت له عن سؤالي الأول وخرجنا من هذا المحل لأذهب إلى إحدى المؤسسات السينمائية لأوقع عقد بطولة فيلم "القرش الأبيض"، فقد كلفته المؤسسة التي أنتجته بالاتفاق معي".

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