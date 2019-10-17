وليد جنبلاط يدعو رئيس وزراء لبنان للاستقالة

دعا وليد جنبلاط، زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، رئيس الحكومة سعد الحريري إلى الاستقالة بسبب التظاهرات الأخيرة في البلاد اعتراضا على سياسات الحكومة.



وقال جنبلاط في تصريحات مساء اليوم إنه اتصل بالحريري وأخبره أن الدولة بمأزق كبير وأفضل أن يذهبا ويستقيلا سويًا، وذلك وفق قناة "LBCI "



وأضاف جنبلاط "وصلت الرسالة الخارجية والداخلية بأن لا مجال لحكومة فيها معارضة وموالاة ولا مانع من حكومة جديدة إذا كانت تمتلك الحلول السحرية علمًا أنّني لن أشارك فيها".



وأكد جنبلاط أنه لن يترك سعد الحريري ولكنه يرى انهم ذاهبون الى فصل جديد ولن يدخل بعد الان في حكومات وحدة وطنية.



وأوضح جنبلاط أنه يرى تحركا شعبيا مشروعا نتيجة أزمة اقتصادية ونتيجة دولة لا تسيطر على كل مرافقها ولا يجوز أن يكون هناك معابر مفتوحة وغير شرعية.

