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"القوصي": مركز الشيخ زايد يستقبل أكثر من 70 جنسية لدراسة اللغة العربية

الأربعاء 16/أكتوبر/2019 - 07:55 م
الدكتور محمد عبدالفضيل
الدكتور محمد عبدالفضيل القوصي
سناء إسماعيل
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قال الدكتور محمد عبدالفضيل القوصي، نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، إن الله سبحانه وتعالى يقول: "وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ"، موضحًا أن اللسان هو تعبير عن لغة وحضارة وثقافة وهو في الإسلام تعبير عن الدين نفسه.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "بالورقة والقلم"، مع الإعلامي نشأت الديهي، والمذاع عبر فضائية ten، الأزهر منذ نشأته يأتي إليه دارسين من جميع الأقطار والأجناس، مشددًا على أن اللغة العربية كانت ولا تزال غاية وليست وسيلة، ولذا أنشأ مركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها من جميع أنحاء العالم، وكل طلاب الجنسيات الأخرى يعشقون اللغة العربية بعد دراستهم لها.

وأوضح، أن أعداد الدراسين بالمركز في تزايد مستمر، وهو ليس لتعليم اللغة فقط، إنما لتعليم الدين والحضارة والثقافة والتكوين النفسي والاجتماعي.

وتابع، أن المركز يستقبل أكثر من 70 جنسية على مستوى العالم، ويعلم الدارسين القراءة والكتابة والاستماع والتحدث، فهم يتعلمون لغة تواصل وثقافة، ويربون لديهم ثقافة التواصل وقراءة الكتب القديمة والتاريخية، ويتعلمون الفقه بكم كبير جدًا من المفردات.

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