معمرة أمريكية تعمل موظفة استقبال بدوام كامل

تعمل الأمريكية روز لاندين التي تبلغ من العمر 101 عام في معرض ولاية تكساس الأمريكية، فعلى مدى 25 عاما الماضية تعمل موظفة استقبال في مركز الضيافة بمنطقة أرض المعارض بدوام كامل من يوم الاثنين وحتى الجمعة من كل أسبوع.



وقالت لاندين لشبكة (سي بي اس) الأمريكية: "ينتابني شعور رائع لإحساسي بأنني أفعل شيئًا ما، إن الإقامة في المنزل ليست ممتعة عند التقاعد".



وأشارت الشبكة أن لاندين كانت تزور المعرض بانتظام طوال حياتها قبل أن تصبح موظفة فيه، حيث توزع الخرائط وتساعد الزائرين في معرفة طريقهم ودائمًا بابتسامة على وجهها.