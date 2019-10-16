اشتباكات عنيفة بين قوات العدوان التركي و"قسد" في رأس العين

أفادت وسائل إعلام محلية سورية اليوم الأربعاء، بوقوع اشتباكات عنيفة بين القوات التركية والمسلحين الموالين لها وبين قوات "قسد" في رأس العين شمال غرب الحسكة.



يأتي هذا بعد دخول القوات التركية إلى شمال شرق سوريا، في أعقاب انسحاب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا، مما أعطى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الضوء الأخضر لدخول الأراضي السورية.



يأتي هذا فيما علقت العديد من الدول الأوروبية منها كندا وألمانيا وبريطانيا وغيرها من الدول تصدير السلاح الى تركيا بسبب عدوانها الغاشم على الأراضي السورية، بينما ناشدت الأمم المتحدة ضرورة الخروج من الأراضي السورية منعا لحدوث موجة جديدة من اللاجئين فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية جراء الحرب في سوريا.