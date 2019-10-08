فافرينكا وميدفيديف يشاركان في كأس الدرعية للتنس في السعودية

يشارك ستان فافرينكا الحاصل على ثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى ودانييل ميدفيديف وصيف بطل أمريكا المفتوحة هذا العام في النسخة الأولى لكأس الدرعية للتنس في السعودية في ديسمبر.



وتقام البطولة، التي تستغرق ثلاثة أيام وتبدأ في 12 ديسمبر وتبلغ جائزتها ثلاثة ملايين دولار، في ضواحي العاصمة الرياض.



والبطولة ليست ضمن مسابقات اتحاد اللاعبين المحترفين وبالتالي لن يحصل المشاركون فيها على نقاط في التصنيف العالمي.



وقال منظمون اليوم الثلاثاء إن الإيطالي فابيو فونين والبلجيكي ديفيد جوفين سيشاركان أيضا في كأس الدرعية بجانب أربعة لاعبين آخرين سيتم الإعلان عنهم في الأسابيع القليلة المقبلة.