نابري يستعرض مهاراته في حراسة المرمى خلال تدريب المنتخب الألماني

استعرض سيرجي نابري، مهاجم نادي بايرن ميونخ والمنتخب الألماني (المانشافت)، مهاراته في حراسة المرمى في ختام التدريب الذي خاضه الفريق على ملعب نادي بوروسيا دورتموند مساء اليوم الاثنين.



يذكر أن يوأخيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني، كان قد أعطى ضمانا لنابري باستمرار مشاركته في مباريات المنتخب، وقال: "نابري سيلعب دائما".



وأظهر نابري موهبته في الدور الاستثنائي الذي تولاه كحارس مرمى إذ تصدى،على طريقة الحارس العملاق مانويل نوير، لقذيفة سددها نيكلاس شتارك مدافع هيرتا برلين، ما اثار اندهاش نوير قائد المنتخب.



ويأتي تدريب المنتخب الألماني استعدادا للمباراة الودية التي سيخوضها المانشافت أمام نظيره الأرجنتيني في ملعب دورتموند بعد غد الأربعاء، ولمباراة المنتخب الألماني أمام نظيره الإستوني في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية يورو 2020 في تالين يوم الأحد المقبل.



ويظل الشيء الأهم بالنسبة للوف حاليا هو بقاء نابري بدون إصابات إذ أن المنتخب الألماني يعاني حاليا سلسلة من الغيابات وصلت إلى عشرة لاعبين، مما تسبب في أن يقود لوف، تدريبا للمانشافت بمشاركة 12 لاعبا بالإضافة إلى الحارس نوير.