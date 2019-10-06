أول تعليق لنوال الزغبي على تسريب أغنية "بدك تسأل عليّ" (فيديو)

تحدثت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، عن تسريب اغنيتها الأخيرة "بدك تسأل عليّ"، مؤكدة أنها صُعقت عندما علمت بتسريبها.



وقالت خلال تصريحاتها في المؤتمر الصحفي لإطلاق النسخة الثالثة من برنامج "ذا تالينت"، والذي تشارك به كعضو لجنة تحكيم لاول برنامج ديجيتال لاختيار المواهب، قائلة: "كل شيء وله وقته، ويمكن لو نزلتها من 3 سنين يمكن ما نجحت، ولو نزلت كذلك في ألبوم كدا باي، ما كانت ستحقق هذا النجاح".



وأضافت: "صعقت عندما تم تسريبها، وحاولت كثيرًا أن نوقفها ولكن الأغنية عندما تكون ناجحة والعالم قبلتها بشكل كبير فلإنه لا يمكن منعها".