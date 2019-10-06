سمير فرج: اليابان خسرت أراضيها عندما اعتمدت على أمريكا

قال اللواء سمير فرج، الرئيس السابق لجهاز الشئون المعنوية، إن القوة الاقتصادية تحتاج إلى قوة عسكرية لحمايتها، مشيرًا إلى أن اليابان بعد الحرب العالمية الثانية، قررت تفكيك الجيش، وألا تشتري سلاحًا، بحيث تعتمد على أمريكا لتأمين الحدود.



وأوضح خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج "حديث المساء"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنه بعد سنوات قليلة من تقلص قوة الجيش في البايان، واعتمادها على الحماية الأمريكية أخذت روسيا منها الجزر الكورية، فقررت إعادة بناء عسكرية، وأصبحت سابع قوة عسكرية في العالم.



وأردف: "عندما علمت مصر بحقول الغاز في شرق البحر المتوسط، بنت قوتها العسكرية من جديد، حتى أصبحت القوات البحرية المصرية هي السادسة عالميًا"، مشيرًا إلى أن تركيا تتحرش بالمنطقة لأنها تريد حقول قبرص.