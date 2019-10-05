تعرف على نظام "الدايت" على طريقة أحلام وراغب علامة.. فيديو
السبت 05/أكتوبر/2019 - 09:47 م
سناء إسماعيلطباعة
أكد الفنان اللبناني راغب علامة، أنه لا بد أن يخضع لـ "دايت"، هو والفنانة الإماراتية أحلام عند اختيار المتسابقين.
وقالت أحلام خلال حلقة برنامج T he Voice، والمذاع عبر فضائية mbc مصر: "هنعمل رجيم على الأصوات، هنعمل دايت للمتسابقين".
وجاء طلب راغب علامة، بسبب أعداد المتسابقين في فريقهم حيث إن أحلام وصل عدد متسابقيها إلى 10 متسابقين في الحلقة الثالثة من البرنامج، وراغب أيضًا يرغب في ضم أصوات مميزة في فريقه لذا فضل عدم التسرع في الاختيار.
وقالت أحلام خلال حلقة برنامج T he Voice، والمذاع عبر فضائية mbc مصر: "هنعمل رجيم على الأصوات، هنعمل دايت للمتسابقين".
وجاء طلب راغب علامة، بسبب أعداد المتسابقين في فريقهم حيث إن أحلام وصل عدد متسابقيها إلى 10 متسابقين في الحلقة الثالثة من البرنامج، وراغب أيضًا يرغب في ضم أصوات مميزة في فريقه لذا فضل عدم التسرع في الاختيار.
دايت على طريقة أحلام وراغب #MBCTheVoice 😅😅@raghebalama @AhlamAlShamsi pic.twitter.com/bolFYBXUIK— MBC The Voice (@mbcthevoice) October 5, 2019