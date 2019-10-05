تشكيل الاهلي في مباراة اليوم 5-10-2019 ضد اسوان
السبت 05/أكتوبر/2019 - 02:17 م
يستضيف اليوم مواجهة قوية بين المارد الأحمر وأسوان، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز، في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.
وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: أيمن أشرف وياسر إبراهيم، وعلي معلول، ومحمد هاني.
خط الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية ورمضان صبحي ومحمد مجدي "أفشة" وحسين الشحات.
الهجوم: جونيور أجاي.
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: شريف إكرامي ورامي ربيعة ووليد أزارو ووليد سليمان وحسام عاشور وصلاح محسن وأحمد فتحي.
على الجانب الآخر أعلن مجدي عبدالعاطي، المدير الفني لأسوان، تشكيل فريقه، وجاء كالآتي:-
حراسة المرمى: مسعد عوض.
خط الدفاع: طارق أبوالعز - إبراهيم القاضي - عبدالله السنجهاوي - محمود نعيم.
خط الوسط: محمد إسماعيل - موسى داو - محمد الصباحي - أحمد عامر.
خط الهجوم: أحمد عبد الظاهر - حسن طارق.
ويجلس على مقاعد البدلاء: رضا السيد - خالد الشيخ - الحسيني سمير - أوميد أوكري - عبدالعزيز إمام - أحمد الصغيري - إبراهيم جلال.
وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: أيمن أشرف وياسر إبراهيم، وعلي معلول، ومحمد هاني.
خط الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية ورمضان صبحي ومحمد مجدي "أفشة" وحسين الشحات.
الهجوم: جونيور أجاي.
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: شريف إكرامي ورامي ربيعة ووليد أزارو ووليد سليمان وحسام عاشور وصلاح محسن وأحمد فتحي.
على الجانب الآخر أعلن مجدي عبدالعاطي، المدير الفني لأسوان، تشكيل فريقه، وجاء كالآتي:-
حراسة المرمى: مسعد عوض.
خط الدفاع: طارق أبوالعز - إبراهيم القاضي - عبدالله السنجهاوي - محمود نعيم.
خط الوسط: محمد إسماعيل - موسى داو - محمد الصباحي - أحمد عامر.
خط الهجوم: أحمد عبد الظاهر - حسن طارق.
ويجلس على مقاعد البدلاء: رضا السيد - خالد الشيخ - الحسيني سمير - أوميد أوكري - عبدالعزيز إمام - أحمد الصغيري - إبراهيم جلال.