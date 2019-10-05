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رياضة

تشكيل الاهلي في مباراة اليوم 5-10-2019 ضد اسوان

السبت 05/أكتوبر/2019 - 02:17 م
جريدة الدستور
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يستضيف اليوم مواجهة قوية بين المارد الأحمر وأسوان، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز، في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف وياسر إبراهيم، وعلي معلول، ومحمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية ورمضان صبحي ومحمد مجدي "أفشة" وحسين الشحات.

الهجوم: جونيور أجاي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: شريف إكرامي ورامي ربيعة ووليد أزارو ووليد سليمان وحسام عاشور وصلاح محسن وأحمد فتحي.

على الجانب الآخر أعلن مجدي عبدالعاطي، المدير الفني لأسوان، تشكيل فريقه، وجاء كالآتي:-

حراسة المرمى: مسعد عوض.

خط الدفاع: طارق أبوالعز - إبراهيم القاضي - عبدالله السنجهاوي - محمود نعيم.

خط الوسط: محمد إسماعيل - موسى داو - محمد الصباحي - أحمد عامر.

خط الهجوم: أحمد عبد الظاهر - حسن طارق.

ويجلس على مقاعد البدلاء: رضا السيد - خالد الشيخ - الحسيني سمير - أوميد أوكري - عبدالعزيز إمام - أحمد الصغيري - إبراهيم جلال.

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