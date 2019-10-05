تشكيل الاهلي في مباراة اليوم 5-10-2019 ضد اسوان

يستضيف اليوم مواجهة قوية بين المارد الأحمر وأسوان، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز، في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.



وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:



حراسة المرمى: محمد الشناوي.



خط الدفاع: أيمن أشرف وياسر إبراهيم، وعلي معلول، ومحمد هاني.



خط الوسط: حمدي فتحي وعمرو السولية ورمضان صبحي ومحمد مجدي "أفشة" وحسين الشحات.



الهجوم: جونيور أجاي.



ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: شريف إكرامي ورامي ربيعة ووليد أزارو ووليد سليمان وحسام عاشور وصلاح محسن وأحمد فتحي.



على الجانب الآخر أعلن مجدي عبدالعاطي، المدير الفني لأسوان، تشكيل فريقه، وجاء كالآتي:-



حراسة المرمى: مسعد عوض.



خط الدفاع: طارق أبوالعز - إبراهيم القاضي - عبدالله السنجهاوي - محمود نعيم.



خط الوسط: محمد إسماعيل - موسى داو - محمد الصباحي - أحمد عامر.



خط الهجوم: أحمد عبد الظاهر - حسن طارق.



ويجلس على مقاعد البدلاء: رضا السيد - خالد الشيخ - الحسيني سمير - أوميد أوكري - عبدالعزيز إمام - أحمد الصغيري - إبراهيم جلال.