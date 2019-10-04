بـ3 وقائع.. عمرو أديب يفحم مهاجميه بسبب "اعترافات الأردنيين" (فيديو)

تعجب الإعلامي عمرو أديب، من الهجوم عليه على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب عرضه اعترافات عدد من المتهمين الأجانب في المشاركة في تظاهرات مناهضة للدولة، واتهامه بعرض اعترافات ملفقة بعد أن تم ترحيل الشابين الأردنيين والشاب السوداني إلى بلادهم.



وقال أديب خلال تقديم برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إن مهاجميه يتجاهلون بيان النائب العام، الذي أعلن إجراء تحقيقات مع عدد من المتهمين الأجانب، وأمرت النيابة العامة بحبسهم احتياطيًا على ذمة القضية، ثم تقدمت سفارات الدول التي يحمل المتهمون جنسياتها بطلب إخلاء سبيلهم على ذمة القضية، وتعهدت بترحيلهم فورًا خارج البلاد، وبناءً عليه فقد أصدرت النيابة العامة قرارًا بإخلاء سبيلهم.



وأردف أديب:"قلنا اللي له عيل سفارته تتكلم مع الجهات الأمنية، وتاخده مع العلم إن قضاياهم شغالة، ما الغريب في هذا؟".



ولفت أديب، إلى أن هذا المتعارف عليه، وترحيل المتهمين ليست السابقة الأولى، فمصر تسلمت 8 مصريين من الكويت متهمين في قضايا أمن، كما سلمت محمد سلطان الإخواني إلى أمريكا بعدما تنازل عن جنسيته المصرية، وجلبت هشام عشماوي من ليبيا وهو متهم في قضايا هناك، فضلًا عن أن وزيرة الهجرة طوال اليوم تأتي بمصريين من الخارج، وأردف:"لكنهم نسيوا كل ده".

