رئيس مجلس النواب يهنئ وزير الدفاع بذكرى نصر أكتوبر

بعث الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الفريق أول محمد أحمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بمناسبة ذكرى انتصار السادس من أكتوبر.



وجاء نص البرقية:

"السيد الفريق أول محمد أحمد زكي.. وزير الدفاع والإنتاج الحربي.. تحية إعزاز وتقدير لشخصكم الكريم، وبعد.. تهل علينا في السادس من أكتوبر ذكرى عزيزة على نفوس المصريين جميعا، ذكرى النصر العظيم الذي تحقق على أيدي أبطال قواتنا المسلحة الباسلة، التي حمى ظهرها جبهة داخلية متماسكة".



وتابع "إنه ليوم مشهود غير وجه التاريخ وارتفعت فيه هامة كل من يسكن الأرض العربية، يوم هزمنا الهزيمة، وتساقطت فيه أحجار خط بارليف كأوراق الخريف تحت أقدام رجال قواتنا المسلحة، ليتحقق فيه لمصر أروع نصر في التاريخ".



واختتم "وتحية منا ونواب شعب مصر لرجال قواتنا المسلحة، وشهداؤنا الأبرار الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، ما تخلفوا عن قسم، الذين صنعوا المعجزات، وبفضلهم خاضت مصر معركة السلام وأعلامها مرفوعة.. خالص التهنئة بهذه الذكرى الوطنية الجليلة.. وكل عام وأنتم بخير".