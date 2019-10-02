بطل ألعاب القوى "سليمان حامد" يفضح قطر بعد تخليها عنه

فضح اللاعب السوداني السابق سليمان حامد، تخلي قطر عنه بعد ضمه لمنتخبهم وتجنيسة بالجنسية القطرية، وتزوير مكان ولادته الأصلي.



وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر فضائية on e، إنه بدأ اللعب في قطر منذ عام 199 وحتى عام 2009، وتم نقله من السودان لانه كان يبحث عن الشهرة وتحقيق البطولات.



وأضافأنه في عام 2007، شارك في بطولة الألعاب العربية وبعدها عمل كمدرب لبعض الفئات السنية وواجه صعوبات في التدريب والحياة، كما واجه تهديدات بالطرد من قطر هو وعائلته.



وأكد أنه لم يتم مراعاة البطولات التي شارك فيها وتاريخه الرياضي وكذلك لم يكن هناك تأمين يغطي ذلك، ولم يستطع مجاراتهم في المعيشة لذا اضطر للخروج منها.



وكشف أنه عند انتقاله إلى قطر تم تزوير محل ولادته ونقلها من السودان إلى قطر، وتزوير جواز سفره بذلك، حتى يتم التهرب من تهمة التجنيس التي تواجههم.

