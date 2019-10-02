المالية تنفي فرض رسم تنمية على السيارات

نفت مصلحة الضرائب المصرية في بيان صحفي اليوم جملة وتفصيلا ما تداولته وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الإجتماعي حول فرض ضريبة تنمية بنسبة 30% على السيارات المستوردة والمحلية الصنع، لافتة إلى أن ما تم نشره عار تماما من الصحة.



وأهابت مصلحة الضرائب المصرية بضرورة التأكد من صحة المعلومات قبل نشرها منعا لنشر الشائعات واللغط، وحفاظا على الصالح العام.

