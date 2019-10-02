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تقارير ومتابعات

بعد تصدر هاشتاج ‎"ارحل_يا_تميم".. ثورة تحرير قطر

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 07:27 ص
جريدة الدستور
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تصدر هاشتاج ‎"ارحل_يا_تميم"، موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، بعد أن تداول عدد من النشطاء على السوشيال ميديا تغريدات تطلب برحيل "تميم" وتحرير قطر من قبضة الحاكم الذي يرعى للإرهاب.

وظهر من خلال التغريدات المختلفة داخل الهاشتاج حالة الغضب المتواجدة بين القطريين من النظام الحاكم وقطع العلاقات مع الدول العربية وتمويله للإرهاب في تحدي واضح لكل المواطنين في الوطن العربي.

وتوعد نشطاء السوشيال ميديا الثورة على أمير قطر وتحرير البلاد، في يوم تم تحديده في 24 أكتوبر الجاري، وسط تفاعل مع الهاشتاج في العديد من البلدان العربية الأخرى المساندة لموقف القطريين الغاضب من الأمير الذي يرعى الإرهاب.

وتداول الهاشتاج عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" وجاءت التغريدات كالآتى:

- ‏لابد من رحيل هذا النظام العفن لابد من صحوة الشعب القطرى ‎#قول_ماتخفشى _تميم لازم يمشى موعدنا الرابع والعشرين من أكتوبر".

‏- 24 أكتوبر ثورة تحرير قطر من طغيان نظام الحمدين ‎#ارحل_يا_تميم.

‏- تحيه إلى الأحرار من شعب قطر تخلصوا من هذا الحاكم الخائن والعودة للهوية العربية.. ادعم ثورة الشعب القطري 24 أكتوبر ‎#ارحل_يا_تميم.

- ‏‎#ارحل_يا_تميم.. كفى تخريب فى بلدك وبلاد العرب.

- ‏‎#ارحل_يا_تميم..يومك جه والثورة قادمه يادلوع ماما.

‏‎#ارحل_يا_تميم ثورة الشعب القطري.

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