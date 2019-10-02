تركى آل الشيخ ينشر فيديو عن الحفل الأضخم فى ألميريا الإسبانية

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، فيديو من حفل النادي الذي أقامه في مدينة ألميريا ويعتبر الأكبر في تاريخ المدينة الإسبانية.وعلق المستشار تركي آل الشيخ، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، على الحفل، قائلًا: "جمهور نادي ألميريا في الوطن العربي والعالم حفلة روزام بحضور الفنانين العالميين".يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ، نشر في السابق مجموعة من الفيديوهات لايف قبل بدء الحفل أثناء الاستعداد لها، كما تحدث الإعلامي عمرو أديب خلال برنامجه "الحكاية" على فضائية "أم بي سي مصر"، عن الحفل الأضخم في مدينة ألميريا الإسبانية.