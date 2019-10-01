جيران الإخوانى الهارب أحمد عطوان: "شخص وصولي ويبيع عرضه"

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو لأهالى وجيران الإخواني الهارب أحمد عطوان يكشفون فيه حقيقة خيانته وخسته.



وقال أحد جيرانه: "طول عمره وصولي"، وآخر قال: "منه لله".



وكشف أهالي قرية بن خاوي رحلة أحمد عطوان مع الفساد، وقال أحد الجيران: "إنه مادي وهارب في قطر وكان مجرد صحفي ودلوقتي عنده بيت بـ5 ملايين جنيه وصاحب أملاك لأنه خاين للبلد، ويستحق الإعدام".



وأضاف آخر: "أنه باع البلد واللي زيه يبيع عرضه ووطنه وكل شىء".



وهاجم أهالى قرية وجيران الإخوانى الهارب أحمد عطوان، مذيع قناة الشرق الإخوانية، بسبب ادعاءاته ضد الوطن ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة.