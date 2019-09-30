أمجد طه يفضح حجم تعاملات تميم وبشارة مع إسرائيل

علق أمجد طه، الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط، على استضافة قطر 5 لاعبين إسرائيليين ببطولة العالم للألعاب القوى، قائلًا إن نظام قطر يتعاون بشكل جيد وواضح مع إسرائيل، واستلم مؤخرًا أجهزة مراقبة وتجسس من تل أبيب، وكان يرسل الأموال إلى إسرائيل عبر حركة حماس، حيث جاء ذلك بموافقة حماس من أجل استمرار ضرب الخيارات الفلسطينية الوطنية وهدم الوحدة.



وأضاف "طه"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، عبر الكونفرس في برنامج "رأي عام"، على شاشة "TeN"، أن حركة حماس لم تُدين استضافة قطر للاعبين إسرائيليين، بل أعربت عن أسفها فقط لاستضافة قطر وفدًا إسرائيليًا، وهي تتأسف من أجل رفع الحرج عنها لا أكثر.



وأوضح أن حماس ذكرت في بيانها استضافة وفد إسرائيلي فقط، وهو ما يعد شكلا من أشكال التطبيع.



وأشار طه، إلى أن مشاركة 5 لاعبين إسرائيليين ببطولة العالم للألعاب القوى في قطر تأتي من ضمن وفد أرسلته تل أبيب للمشاركة في هذه المنافسة، وهذا الوفد من الذين خدموا في الجيش الإسرائيلي، وكذلك في الموساد، موضحًا أن النظام القطري حتى الآن مستمر في استضافة المطلوبين للعدالة حول العالم خاصة دول المقاطعة، حيث تستضيف الإرهابين والحوثيين والإخوان المسلمين.



وتابع: "قناة الجزيرة القطرية كبيرا قدمت كل الخدمات اللوجستية لقناة كان الإسرائيلية، عندما كانت تعاني من مشكلة في الصوت وقدم الأجهزة الصوتية والكاميرات من قناة الجزيرة خدمة لقناة كان، وطلبت قناة كان من عزمي بشارة إجراء لقاء معه، ولكن حتى الآن لا يعلم هل تم التسجيل من عدمه، ولكن عُرض ذلك على عزمي بشارة".

