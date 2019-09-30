مشاهدة مباراة man united vs arsenal الان بث مباشر كورة اونلاين

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- موعد المباراة والقناة الناقلة:



تنطلق مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والعاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة. وتذاع المباراة حصريًا ومباشرة على قناة Bein Sports 11 HD



-القنوات الناقلة والبث المباشر:



البث مباشر مباراة مانشستر يونايتد ضد آرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي، حيث تُذاع المباراة في التاسعة في يوم الإثنين عبر شبكة قناة Bein Sports 11 HD باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة الدوري الإنجليزي، حيث تُذاع مباراة مانشستر يونايتد ضد آرسنال على الهواء مباشرة وحصريًا على قناة Bein Sports 11 HD بالإضافة إلى موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت.



كورة اون لاين مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال بث مباشر، حيث يدخل مانشستر يونايتد المُباراة بعد فوز صعب أمام رودكال في بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية، حيث قدم آداء مستوى سيء وضعيف للفريق. يحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن برصيد 8 نقاط، حيث انتصر في مباراتين فقط من 6 مباريات. خسر مانشستر يونايتد بهدفين دون رد على يد وستهام وفي ظل هذا المستوى من المتوقع إقالة المدرب أولي جونار سولسكاير، حيث لم يقدم مستوى معقول على الأقل في المباراة القادمة.



على الجانب الآخر، قدم آرسنال مستوى رائع في المباراة السابقة من بطولة كأس رابطة الأندية، حيث فاز بخمسة أهداف نظيفة على نوتينجهام فورست وعلى الرغم من المشاكل التي يعيشها الجانرز والمستوى الغير مُرضي للجماهير ويحتل الفريق المركز الرابع برصيد 11 نقطة ومازال الفريق يجتهد للعودة إلى سكة الانتصارات.



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تواجهة مانشستر يونايتد آرسنال على ملعب الأولد ترافولد معقل الشياطين الحمر في الجولة السابعة في في بطولة الدوري الإنجليزي،اليوم الاثنين،فى التاسعة مساءآ.