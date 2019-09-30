الإثنين 30 سبتمبر 2019 الموافق 01 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رؤساء الهيئات البرلمانية لدور الانعقاد الخامس

الإثنين 30/سبتمبر/2019 - 03:07 م
جريدة الدستور
السيد السعدني
طباعة
كشفت مصادر برلمانية، أن الأحزاب والكتل البرلمانية أرسلت في خطابات رسمية إلى الامانة العامة لمجلس النواب أسماء رؤساء الهيئات البرلمانية لدور الانعقاد الخامس والأخير.

وأضافت المصادر لـ«الدستور»، أن حزب الحركة الوطنية رشح النائب محمد سعد بدرواي عوض، رئيسًا للهيئة البرلمانية، فيما رشح حزب الوفد المستشار بهاء أبوشقة رئيس الهيئة البرلمانية، وسيكون سعيد حساسين رئيسًا للهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى، وأسامة أبوالمجد لحزب حماة وطن، وأيمن أبوالعلا لحزب المصريين الأحرار، وشرعي صالح لحزب مصر بلدي، وسيد عبدالعال لحزب التجمع، وأحمد خليل خير الله لحزب النور، وصلاح حسب الله لحزب الحرية، ومحمد صلاح أبوهميلة لحزب الشعب الجمهوري، وأحمد حلمي الشريف لحزب المؤتمر، وإيهاب منصور لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعى، وألفت كامل لحزب مصر الحديثة، وسلامة الرقيعي لحزب الإصلاح والتنمية، وأكمل قرطام لحزب المحافظين، كما رشح حزب مستقبل وطن النائب عاطف ناصر.

وتنص المادة 105 باللائحة الداخلية،على أنه يخطر كل حزب سياسي أو ائتلاف برلمانى رئيسَ  المجلس كتابةً في بداية كل دور انعقاد عادى، باسم من يختاره ممثلًا لهيئته البرلمانية بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب أو الائتلاف من أعضاء المجلس.

وعلى الحزب أو الائتلاف أن يخطر رئيس المجلس كتابةً بكل تغيير فى هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.

وتنص مادة 106 على: يعبر ممثل الهيئة البرلمانية عنها، فى كل ما يتعلق بشئونها المتصلة بالمجلس ونشاطها، كما تكون له الأولوية فى الكلام فى المجلس ولجانه على باقى أعضاء المجلس المنتمين إليها.

وتؤكد اللائحة أن ممثلى الهيئات البرلمانية يكون لكل من الأحزاب السياسية التي حصلت على عشرة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية، على أن يطبق الحكم المقرر لتمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية باللجنة العامة اعتبارًا من الفصل التشريعى التالى للعمل بهذه اللائحة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 18 ساعة

انفراد.. إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون خلال 48 ساعة

منذ يوم

تعرف على القصة الكاملة لمقتل الحارس الشخصي للملك سلمان

منذ يوم

عمرو دياب يغني.. ويسرا ترقص في زفاف نجلة فيفي عبده (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

السيسي لمحدودي الدخل: اطمئنوا.. أتابع بنفسي ملف بطاقات التموين.. والحكومة ملتزمة بالحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء

ads

الصور

image description

خبير فى الشئون التركية يكشف مؤامرة "أردوغان" ضد مصر

image description

افتتاح مؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون

image description

انسحاب فريق جينيراسيون فوت السنغالي أمام الزمالك

image description

حفل تدشين أوبرا عايدة بالأقصر بحضور نجوم الفن

image description

نزول لاعبي الزمالك والحكام أرض المعلب في انتظار الفريق السنغالي

الأكثر قراءة

"مباشر قطر" تكشف تفاصيل لقاء الهارب محمد على بضابط المخابرات القطرية (فيديو)

السيسي يوجه رسالة للمواطنين بشأن تنقية بطاقات التموين (فيديو)

محامي الطفلة "جنة" ينهي الجدل ويكشف حقيقة اغتصابها

سر رفض بنجلاديش طلبات أردوغان.. يدعم الإرهاب وينشر التطرف بآسيا

أيام زمان

سر إخفاء محمد عبدالوهاب لحياته الشخصية وإبعادها عن الإعلام

عمرو دياب يغني.. ويسرا ترقص في زفاف نجلة فيفي عبده (فيديو)

سمير صبري يكشف الأسباب الحقيقية وراء اعتزال شادية

كاميليا الفاتنة عشقها الملك وكاد أن يقتل رشدي أباظة بسببها وخطفها الموت بدلا من "منصور"

الصحة

باحثون يرجحون ارتباط العقم بالإصابة بسرطان البروستاتا

خبراء عالميون بمستشفيات القوات المسلحة 17 أكتوبر

دراسة: الشوفان والقمح يساعدان فى منع الإصابة بسرطان الكبد

اكتشاف لقاح جديد للتخلص من الكوليسترول نهائيا

الرئيس نيوز

عبدالمجيد تبون.. وزير إسكان بوتفليقة على رأس مرشحي الرئاسة الجزائرية

"100 مليون صحة".. عامٌ من الحرب على "فيروس سي"

هاني نسيرة يكشف: كيف تجمَّد الإخوان تسعين عاماً في "أخطاء حسن البنا"

"القضاء الأعلى" يحظر على الإعلام تناول التحقيقات والمحاكمات دون إذن

منوعات

ترامب يهدد الجبنة الإيطالية الشهيرة

سائق يدهس 20 كنغرًا في أستراليا

2018 الأعلى في زواج الكويتيين بأجانب

سول تقرر السماح بإجازة أبوة أطول الشهر المقبل

كشكول

الجامعات ترفع شعار "التوعية ضد خطر الشائعات"

"التعليم العالي" يكشف ملامح الدراسة بالجامعة التكنولوجية بالقاهرة

طلاب "الثروة السمكية" كفر الشيخ في زيارة لمزرعة بركة غليون

"التعليم العالي" في أسبوع .. عقد 5 اجتماعات .. وافتتاح 3 جامعات تكنولوجية

إسلام سياسي

بالصوت والصورة.. قادة الإخوان يعترفون بحملهم السلاح وانتهاج العنف

إخوانى منشق يكشف طرق استغلال "الإخوان" عناصرها

اعترافات الموالين للإخوان: "كل واحد يشيل شيلته"

داعية سلفى: "الجزيرة" تقود مخططًا شيطانيًا ضد مصر


زيت وسكر

“الإحصاء”: 10 ملايين يستفيدون من معاشات “كرامة”

وزير الإسكان ومحافظ القاهرة يتابعان تطوير مثلث ماسبيرو سور مجرى العيون

بعد حديث الرئيس.. وزير التموين يعلن عن 5 مفاجآت سارة للمواطنين

وزير الإسكان ومحافظ الجيزة يتابعان مشروعي تطوير شارع “السادات” 

مقالات الرأي
نرمين يسر
ذكرى ميلاد مخرج الابداعات غير النمطية
سيد عبدالقادر
إرهاب خمس نجوم.. «الجزيرة » تخترق فنادق مصر
ماجد حبته
بُعبُع أردوغان
عمرو خالد
الله.. «نور على نور»
المزيد

الثقافة

عروض متنوعة لمشاريع نوادي المسرح بثقافة سوهاج

"منزل شهاب النجار" بثقافة البحر الأحمر

الحروب الإلكترونية المعاصرة وتطوراتها بقصور الثقافة

دار الحكمة تصدر كتابين للكاتب عبد الغني سعيد

صفحتنا ع الفيس بوك