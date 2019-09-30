كشفت مصادر برلمانية، أن الأحزاب والكتل البرلمانية أرسلت في خطابات رسمية إلى الامانة العامة لمجلس النواب أسماء رؤساء الهيئات البرلمانية لدور الانعقاد الخامس والأخير.



وأضافت المصادر لـ«الدستور»، أن حزب الحركة الوطنية رشح النائب محمد سعد بدرواي عوض، رئيسًا للهيئة البرلمانية، فيما رشح حزب الوفد المستشار بهاء أبوشقة رئيس الهيئة البرلمانية، وسيكون سعيد حساسين رئيسًا للهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى، وأسامة أبوالمجد لحزب حماة وطن، وأيمن أبوالعلا لحزب المصريين الأحرار، وشرعي صالح لحزب مصر بلدي، وسيد عبدالعال لحزب التجمع، وأحمد خليل خير الله لحزب النور، وصلاح حسب الله لحزب الحرية، ومحمد صلاح أبوهميلة لحزب الشعب الجمهوري، وأحمد حلمي الشريف لحزب المؤتمر، وإيهاب منصور لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعى، وألفت كامل لحزب مصر الحديثة، وسلامة الرقيعي لحزب الإصلاح والتنمية، وأكمل قرطام لحزب المحافظين، كما رشح حزب مستقبل وطن النائب عاطف ناصر.



وتنص المادة 105 باللائحة الداخلية،على أنه يخطر كل حزب سياسي أو ائتلاف برلمانى رئيسَ المجلس كتابةً في بداية كل دور انعقاد عادى، باسم من يختاره ممثلًا لهيئته البرلمانية بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب أو الائتلاف من أعضاء المجلس.



وعلى الحزب أو الائتلاف أن يخطر رئيس المجلس كتابةً بكل تغيير فى هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.



وتنص مادة 106 على: يعبر ممثل الهيئة البرلمانية عنها، فى كل ما يتعلق بشئونها المتصلة بالمجلس ونشاطها، كما تكون له الأولوية فى الكلام فى المجلس ولجانه على باقى أعضاء المجلس المنتمين إليها.



وتؤكد اللائحة أن ممثلى الهيئات البرلمانية يكون لكل من الأحزاب السياسية التي حصلت على عشرة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية، على أن يطبق الحكم المقرر لتمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية باللجنة العامة اعتبارًا من الفصل التشريعى التالى للعمل بهذه اللائحة.