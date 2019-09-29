مقترح بدمج نقابتي شمال وجنوب أسيوط للمحامين

قال مصدر بنقابة المحامين، إن قانون المحاماة أتاح دمج بعض النقابات الفرعية للمحامين؛ وفقًا لما نصت عليه التعديلات، مشيرًا إلى أن نقابتي شمال وجنوب أسيوط قد يشهدان عملية دمج حال التقدم في مذكرة رسمية لمجلس النقابة.



وأوضح المصدر إلى أن دمج النقابات لا يؤثر على تقديم الخدمات المهنية للمحامين، مشيرًا إلى أن الأمر لا يتعدى إجراء إداريا فقط، لافتًا إلى أن الدمج لا يتحكم فيه النقابة العامة، بل يأتى رغبة من النقابات التي ترغب في عملية الدمج.



وتعود واقعة مقترح الدمج، عندما عرض حمادة الكردوسي، القائم بأعمال نقيب محامي جنوب أسيوط، في المؤتمر العام للمحامين، مقترح دمج النقابتين الفرعيتين، خلال أعمال جلسة مقترحات المشتركين بشأن توصيات لجان المؤتمر.



ورد عليه سامح عاشور، نقيب المحامين إن تلك المسألة تخص النقابتين الفرعيتين، مشيرًا إلى أنه في حال الرغبة في الدمج، فعلى النقابتين التقدم بمذكرة لمجلس النقابة العامة لبحثها، واتخاذ اللازم.