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مصر

"الزراعة" تتفقد معمل فحوص صلاحية الأغذية

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 01:28 م
جريدة الدستور
عبدالناصرمحمد
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تفقد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، معمل فحوص صلاحية الأغذية بميناء دمياط البحري، والتابع لمعهد بحوث صحة الحيوان بمركز البحوث الزراعية.

ياتي ذلك ضمن الزيارة التي يقوم بها وزير الزراعة الى المحافظة يرافقه، الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الاراضي لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور خالد السيد رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية، والدكتور خالد السيد رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، والدكتور ممتاز شاهين مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، والدكتور اشرف هاشم مدير المركز الاقليمي للاغذية والاعلاف، والدكتور محمد سعد مدير معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية، والمهندس سميح عبدالسميع وكيل وزارة الزراعة بدمياط، والدكتور ايهاب شكري مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة.

واكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي يقوم به المعمل في ميناء دمياط، حيث يقوم بفحص الأغذية المستوردة ذات الاصل الحيوانى لإقرار صلاحيتها للغذاء الأدمي، فضلا عن فحص الأغذية المصدرة لإقرار مدى صلاحيتها للغذاء الآدمي، وفحص المخلفات الحيوانيه لإقرار خلوها من مسببات الأمراض البكتيرية والفطريات الضاره، وفحص عينات خاصه بمعرفة العميل.

ومن ناحيتها أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على اهمية الدور الذي يقوم به المعمل المرجعي لصحة الحيوان بدمياط، للرقابة على واردات مصر من الاغذية الحيوانية، باعتباره حصن أمان للتأكد من سلامة الاغذية الواردة لمصر والتي يتم تداولها بالمحافظة.

وقال الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، خلال استعراض الدور الذي يقوم به المعمل، إن مجموع عينات الأغذية والمخلفات وإضافات الأعلاف التى تم فحصها فى الفترة من شهر يناير2019 حتى تاريخه حوالي (922) عينة.

وأوضح أن المعمل أسس ليكون خط الدفاع الاول للصحة العامة للتأكد من سلامة الغذاء الصحي الآمن الخالي من المسبببات المرضية والبقايا الضارة والهرمونات، حيث يقوم بفحص اللحوم ومنتجاتها التي يتم تصديرها واستيرادها من الاتحاد الاوروبي، كذلك يقوم بفحص المخلفات الحيوانية للتاكد من خلوها من المسببات المرضية، كما يشارك بالدور المجتمعي لفحص العينات الخاصة والواردة من العميل، كذلك فحص طعام القطط والكلاب.

وتقدم مدير المعهد بالشكر والتقدير للدكتور عزالدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لزياراته المتعددة للمعامل التاعة للمعهد في أسيوط سوهاج ودمياط، لافتا إلى أن ذلك يع دعم وتشجيع للباحثين للعمل باقصى طاقة لهم، لصحة الثروة الحيوانية والمواطن المصري ولخدمة مصرنا الحبيبة.

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