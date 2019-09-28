خبير: الإصلاح الاقتصادي جنّب مصر «كارثة»

قال محسن عادل، خبير الاستثمار والاقتصاد، إن مصر الدولة الوحيدة في المنطقة التي لديها دستور مستقر، وبرلمان قائم، على عكس دول أخرى لديها استقرار اقتصادي مع افتقادها الاستقرار السياسي.



وأضاف خلال لقائه في برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على قناة "صدى البلد": "البعض يسأل عن فائدة العاصمة الإدارية، ولا يعلم أن حجم الزيادة السكانية لمحافظة القاهرة فقط 750 ألف نسمة سنويا، وهذا يؤدي إلى تآكل دور الخدمات والمرافق، مع زيادة الازدحام، وكل توسع في المدن يساوي نشاطا اقتصاديا".



وكشف الخبير الاقتصادي عن حقيقة ما كان ليحدث لو لم يبدأ طريق الإصلاح الاقتصادي مع إقامة المشاريع القومية، قائلا: "ارتفاع الدين العام لخمسة أضعاف اليوم، والدولار لن يقل عن 40 جنيها، مع وجود مشاكل في الكهرباء والبنزين".

