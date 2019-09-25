إليسا تتراجع عن قرار الاعتزال وتعود للغناء مجددًا

أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا، تراجعها عن قرار اعتزال الغناء الذي اتخذته قبل فترة، واستعدادها لتقديم حفلات غنائية في السعودية خلال الفترة المقبلة.



وقالت "إليسا"، في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر": "أكّن كل محبة وتقدير للمملكة العربية السعودية ولشعبها والوقت الذي ترونه مناسبا لوجودي بينكم سأفعل بكل محبة".



وكانت "إليسا"، قد أعلنت قبل فترة اعتزالها الغناء وذلك بسبب ما وصفته بمافيا الغناء، وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع تغريدتها وطالبوها بالعدول عن قرارها.