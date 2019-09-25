26 أكتوبر.. ريال مدريد يلتقي برشلونة

حددت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، 26 أكتوبر المقبل، موعدًا لمباراة برشلونة وريال مدريد، في الدور الأول من عمر "الليجا".



ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن مباراة "الكلاسيكو" ستقام في الواحدة ظهرًا بالتوقيت المحلي لإسبانيا، ضمن منافسات الجولة العاشرة من البطولة.



يذكر أن ريال مدريد يحتل حاليًا المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 11 نقطة، قبل خوض مباراة الجولة السادسة، مقابل 10 نقاط في رصيد برشلونة رابع الترتيب.

