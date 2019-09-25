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تقارير ومتابعات

10 معلومات عن أول رائد فضاء عربى يسافر لمحطة الفضاء الدولية

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 11:46 ص
جريدة الدستور
إيمان ماهر
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على متن المركبة "سويوز إم إس 15" برفقة كل من رائدي الفضاء الروسي أوليج سكريبوتشكا والأمريكية جيسيكا مير، تستقبل محطة الفضاء الدولية هزاع المنصوري، رائد الفضاء الإماراتي، الذي سينطلق، اليوم، من مركز بايكونور بكازاخستان، في مهمة تستمر 187 يومًا بمحطة الفضاء الدولية.

ترصد "الدستور" أبرز المعلومات عنه في السطور الآتية:

- ولد المنصورى في 13 ديسمبر 1983 في منطقة الوثبة في أبوظبي، دولة الإمارات العربية المتحدة.
كان يحلم بالسفر إلى الفضاء منذ أن كان في الصف الرابع الابتدائي.
- كان شغوفًا بمطالعة النجوم والشهب في طفولته.
- كان يحلم أن يكون طيارًا وكان يقرأ عن رحلات الفضاء.
- المنصوري أول رائد فضاء إماراتي ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء الذي أطلقه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بهدف تدريب وإعداد فريق من رواد الفضاء الإماراتيين وإرسالهم إلى الفضاء للقيام بمهام علمية مختلفة.
- بعد مرحلة الثانوية التحق بكلية خليفة بن زايد الجوية في العين في 2001 وتخرج منها عام 2004. 
- حصل على شهادة البكالوريوس في علوم الطيران.
- أرسلته الإمارات للتدريب على طائرات إف 16 في ولاية أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية.
- في 3 سبتمبر 2018، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عن أول رائدي فضاء إماراتيين، وهما هزاع وسلطان تم اختيارهما بعد مسابقة من 4022 شخصًا.
- تزوج هزاع في 2007 ولديه أربعة أبناء.

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