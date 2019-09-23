السفير جمال بيومى: نحن دولة تنتج أطفالًا أسرع من صنع السندوتشات

قال السفير جمال بيومى، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، إن دفع عجلة الاستثمار يستوجب أن تعلن الدولة بوضوح المهام والدور المنوط بالقطاع الخاص ورؤيتها له فى هذه المرحلة، من أجل طمأنة المستثمر وتشجيعه على القيام بدوره الحقيقى فى التنمية، مشيرًا إلى أن الدولة يجب أن تفتح الباب للمستثمر وتهيئ مناخ الاستثمار ليس بالقوانين فقط ولكن بالإجراءات العملية.

وحذر «بيومى» من أن الزيادة السكانية تبتلع النمو، لأنها تمثل ثلاثة أضعاف معدل النمو الاقتصادى، ما يعنى أننا نحتاج معدل نمو يفوق الـ٧٪، لأننا «دولة تنتج الأطفال أسرع من إنتاجنا السندوتشات».

وعن الجهاز الإدارى للدولة، رأى «بيومى» أن تضخم الجهاز الإدارى للدولة سبب أساسى فى تآكل القدرة المالية للحكومة، موضحًا أن الدولة ليست بحاجة لأكثر من مليون موظف فقط، من إجمالى ٧ ملايين موظف حاليًا، مشيرًا إلى أن الوصول لرقم المليون يستغرق ٧٠ عامًا.

وانتقد سياسة الاعتماد على الخبراء الأجانب بكثرة داخل الجهاز الإدارى للدولة، موضحًا أن الوزارات المختلفة تتبارى فى اجتذاب خبراء أجانب برواتب كبيرة متجاهلة الكفاءات المصرية، محذرًا من أن «عدم تقدير الكفاءات المحلية ماديًا يتسبب فى تراجع مستوياتهم».

وذكر أن معدل الادخار فى مصر منخفض للغاية، لافتًا إلى وجود مسارين لتوفير التمويل الحكومى، أحدهما الاقتراض، وهو اتجاه غير محمود، والثانى جذب الاستثمارات وإيجاد فرص للإنتاج، لتحقيق الاكتفاء الذاتى وخلق فائض للتصدير لأسواق أخرى.

