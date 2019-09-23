أحمد موسى: هناك فرق بين حرية التعبير وبين التحريض على العنف

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك فرقًا كبيرًا بين حرية الرأي والتعبير وبين التحريض على العنف والقتل وقلب نظام الحكم.



وأضاف خلال برنامجه "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه لا توجد دولة في العالم تقبل الإرهاب والعنف، مؤكدًا أن مصر تحترم حرية الرأي والتعبير.



وأوضح مقدم برنامج "على مسئوليتي"، أنه خلال أسبوع واحد تعرضت مصر لأكثر من ألفي شائعة، تم فبركة أكثر من 200 فيديو وصورة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد دولة في العالم تقبل هذا الأمر.