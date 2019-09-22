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يواجه فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح نجم منتخب مصر، نظيره تشيلسى،في الخامسة والنصف مساء اليوم بملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن مبارايات الأسبوع السادس من الدورى الإنجليزى.

«يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر StrEam PLUS كورة جول LIVEr في الجول رابط مباراة ليفربول وتشيلسي NOW

ويسعى ليفربول للحفاظ على سجله الخالي من الهزائم، والحفاظ على تصدر الفريق للترتيب جدول الدورى الإنجليزى والوصول إلى النقطة 18 واستمرار الحفاظ على فارق 5 نقاط على مانشستر سيتى أقرب منافسيه بعدما حقق 5 انتصارات متتالية منذ انطلاق المسابقى، بينما يحتل تشيلسي المركز السادس برصيد 8 نقاط، وذلك قبل إنطلاق منافسات الجولة.

«يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر StrEam PLUS كورة جول LIVEr في الجول رابط مباراة ليفربول وتشيلسي NOW

وتعد هذه المواجهة الثانية التي تجمع بين ناديا ليفربول وتشيلسي خلال شهرين، بعدما سبق وأن إلتقيا يوم 14 أغسطس الماضي في بطولة كأس السوبر الاوروبي، والتي انتهت بفوز الريدز بركلات الترجيح.

«يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر StrEam PLUS كورة جول LIVEr في الجول رابط مباراة ليفربول وتشيلسي NOW





الإثارة والمتعة سيكونا عنوان مباراة تشيلسي بطل النسخة الأخيرة من مسابقة الدوري الاوروبي "اليوروباليج"، وليفربول بطل دوري ابطال اوروبا وكأس السوبر، في ظل الدوافع التي يمتلكها كلاً منهما لتحقيق الفوز.

«يلا شوت» مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي بث مباشر StrEam PLUS كورة جول LIVEr في الجول رابط مباراة ليفربول وتشيلسي NOW

ويخوض تشيلسي الذي خسر على ملعبه ووسط جماهيره أمام فالنسيا الاسباني الاسبوع الماضي ضمن منافسات دور المجموعات بمسابقة دوري ابطال اوروبا، إختباره الأصعب في بطولة الدوري الانجليزي هذا الموسم منذ الهزيمة القاسية التي تعرض لها في الافتتاح أمام مانشستر يونايتد برباعية نظيفة، وتحوم الشكوك حول مشاركة ماسون مونت بسبب الاصابة، كذلك نجولو كانتي على الرغم من تعافيه من الإصابة، فى حين يرغب ليفربول في الخروج من معقل تشيلسي بالنقاط الثلاث وتحقيق الفوز السادس على التوالي لتجاوز أثار الهزيمة التي تعرض لها أمام نابولي الايطالي بنتيجة 2 – 0 فى دوري ابطال اوروبا.





ويعول يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول على الثلاثي محمد صلاح وروبرتو فيرمينو وساديو ماني، لإستغلال حالة الضعف التي يعاني منها دفاع تشيلسي للوصول إلى شباكه التي إستقبلت 11 هدفاً منذ انطلاق المسابقة.



